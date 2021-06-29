Spor kulüplerinden Elmalı davası tepkisi: 'Yeter artık'

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin cinsel istismara maruz kalmasına ve sanıkların serbest bırakılmasına yönelik tepkiler sürerken, futbol kulüpleri de resmi sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulundu.
Kulüplerin paylaşımlarında 'Yeter artık', 'Büyük utanç', 'Sözün bittiği yer', 'İstismarın affı olmaz, olamaz' ifadeleri yer aldı ve 'Elmalı davası' yazılı siyah beyaz fotoğraflar kullanıldı.
Sözün bittiği yer!#ElmalıDavası pic.twitter.com/5Rro9lXTpZ— Şampiyon Beşiktaş JK 🏆🏆 (@Besiktas) June 29, 2021
BÜYÜK UTANÇ!#ElmalıDavası pic.twitter.com/isjLQOkPlF— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 29, 2021
.#ElmalıDavası pic.twitter.com/aRKJ0OihCB— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 29, 2021
İstismarın affı olmaz, olamaz! #ElmalıDavası pic.twitter.com/ZRGMz5y5Tm— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 29, 2021
Yeter Artık!#ElmalıDavası pic.twitter.com/dPMpK4bSzO— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) June 29, 2021
Yeter artık!#ElmalıDavası pic.twitter.com/s7dzo9U5kW— Bursaspor (@BursasporSk) June 29, 2021
YETER ARTIK!#ElmalıDavası pic.twitter.com/EQzfm8houz— Kocaelispor (@Kocaelispor) June 29, 2021
Ne olmuştu?
Antalya'da 6 Ocak 2021'de gerçekleşen üçüncü duruşmada 7 yaşındaki kız çocuğu G.E.G. ile 10 yaşındaki ağabeyi İ.E.G.'nin, cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tahliye edilmişlerdi.
Sosyal medyada #ElmalıDavası etiketiyle paylaşım yapılarak sanık anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepki gösterilmişti.
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