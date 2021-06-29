Ümit Özat'tan takipçisinin 'LPG'ci Taylan' yorumuna tepki

Teknik direktör Ümit Özat, Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı için "LPG'ci Taylan" diyen takipçisini eleştirdi. Özat, "Onun adı LGBT kardeşim ve bize sadece böyle bir şeye saygı duyduğu için 'Helal olsun' demek düşer" ifadesini kullandı.

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, bir takipçisinin Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'yla ilgili yaptığı "LPG'ci Taylan" yorumuna tepki gösterdi.

Özat, "Onun adı LGBT kardeşim ve bize sadece böyle bir şeye saygı duyduğu için 'Helal olsun' demek düşer. Herkes herkese saygı duymak zorunda. Sen de o LPG'yi bir tarafına takarsın artık. Böylece daha az yakmış olursun hem" dedi.

Onun adı LGBT kardeşim ve bize sadece böyle bir şeye saygı duyduğu için helal olsun demek düşer. Herkes herkese saygı duymak zorunda. Sen de o Lpg'yi bir tarafına takarsın artık. Böylece daha az yakmış olursun hem. https://t.co/fbfMVF8kD0 — Ümit Özat 🇹🇷 (@UmitOzatOnline) June 29, 2021

​Antalyalı, üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan 'powered by pride' yazılı tişörtle paylaşımda bulunduğu için bazı kesimlerce eleştirilmişti.