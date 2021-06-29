Mehmet Demirkol'dan Taylan Antayalı'ya destek: İsteyen istediğini giyer sana ne?

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan 'powered by pride' yazılı tişörtle paylaşımda bulunduğu için, TV 100'deki bir programda hedef gösterilen Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'ya yönelik nefret suçunun işlendiğini söyledi.
Demirkol, "Taylan Antalyalı'nın giydiği tişörte dair bakış açısı çok basit olmalı aslında. İsteyen, istediğini giyer. Sana mı soracak? Sana ne kardeşim? Ne istiyorsam giyerim" dedi.
Socrates Dergi'nin Youtube kanalındaki 'Maç Çıkışı' programında konuşan Demirkol, konuya ilişkin olarak şunları söyle:
- Bunun cevabı esasen bu kadar. Eşcinsellik bir hastalık olarak görülüyordu bundan 20-30 önce. Beyin ameliyatı yapılıyordu, hormon tedavisi yapılıyordu. Dünyanın her yerinde. 'Pride'... Bu gösteri niye yapılıyor? 'Gurur duyuyorum halimle' diye dünyanın her yerinde gösteri yapılıyor. Bu da bunun göstergesi. 'Sen ne kadar baskı yaparsan yap, ben buyum diyor' çok doğal olarak. Sana ne?
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