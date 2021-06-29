Mehmet Demirkol'dan Taylan Antayalı'ya destek: İsteyen istediğini giyer sana ne?

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan 'powered by pride' yazılı tişörtle paylaşımda bulunduğu için, TV 100'deki bir programda hedef gösterilen Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'ya destek mesajında bulundu. Demirkol, "İsteyen, istediğini giyer. Sana mı soracak? Sana ne kardeşim?" dedi.

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan 'powered by pride' yazılı tişörtle paylaşımda bulunduğu için, TV 100'deki bir programda hedef gösterilen Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'ya yönelik nefret suçunun işlendiğini söyledi.

Demirkol, "Taylan Antalyalı'nın giydiği tişörte dair bakış açısı çok basit olmalı aslında. İsteyen, istediğini giyer. Sana mı soracak? Sana ne kardeşim? Ne istiyorsam giyerim" dedi.

Socrates Dergi'nin Youtube kanalındaki 'Maç Çıkışı' programında konuşan Demirkol, konuya ilişkin olarak şunları söyle: