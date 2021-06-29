Galatasaray'ın eski futbolcularından Burak Elmas'a ziyaret

Galatasaraylı eski futbolcular, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'ı ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı eski futbolcular Hakan Ünsal, Ümit Davala, Sabri Sarıoğlu, Ergün Penbe, Hasan Kabze, Emre Aşık ve Faruk Atalay, Burak Elmas ile Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldi.

Bir dönem formamızı başarıyla giyen Hakan Ünsal, Ümit Davala, Sabri Sarıoğlu, Ergün Penbe, Hasan Kabze, Emre Aşık ve Faruk Atalay, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ı ziyaret ettiler. Daha sonra Galatasaray Stadyum Müzesi'ni gezerek hatıra fotoğrafı çektirdiler. pic.twitter.com/sQMWIThXfa — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 29, 2021

​Burak Elmas'ın hatıra fotoğrafı çektirdiği eski futbolcular, Galatasaray Stadyum Müzesi'ni de gezdi.