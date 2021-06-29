Turnuvanın ev sahiplerinden İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan son 16 turu mücadelesinde Almanya ile karşılaştı.
İngiltere, Almanya'yı 2-0 yenerek çeyrek final biletini aldı https://t.co/YVTpoDuw5c pic.twitter.com/QkzWIagWRM— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 29, 2021
75. dakikada İngiltere golü buldu. Luke Shaw'un yerden kale alanına gönderdiği topu, dokunarak ağlara yollayan Raheem Sterling, takımını 1-0 öne geçirdi. Sterling, EURO 2020'deki üçüncü golüne imza attı.
86. dakikada İngiltere farkı ikiye çıkardı. Jack Grealish'in sol taraftan ceza alanına girerek ortaladığı topu kafayla filelere gönderen Harry Kane, durumu 2-0 yaptı.
Karşılaşmayı 2-0 kazanan İngiltere, çeyrek finale kaldı. İngilizler, çeyrek finalde İsveç-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle İtalya'nın başkenti Roma'da 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00'de karşılaşacak.
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