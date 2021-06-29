Galatasaray Yönetim Kurulu'ndan Taylan Antalyalı'ya destek

YK Sözcüsü Remzi Sanver: "Galatasaray'ın değerlerinde ifade özgürlüğü vardır. Galatasaray'ın değerlerinde, kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğrayanların yanında durmak için, illa o kimliğe sahip olmanın gerekmediği bilinci vardır. Değerli sporcumuz Taylan Antalyalı'nın yanındayız." pic.twitter.com/bxEULHarNE