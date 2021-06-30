EURO 2020'nin son çeyrek finalisti, İsveç'i 2-1 mağlup eden Ukrayna oldu

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İsveç'i uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yenen Ukrayna, çeyrek finale yükselen son takım oldu. Ukrayna'nın çeyrek finaldeki rakibi ise Almanya'yı 2-0 mağlup eden İngiltere.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu mücadeleleri İsveç - Ukrayna maçı ile tamamlandı.

Karşılaşmanın Normal süresi 1-1 beraberlikle sona erdi. Uzatmalara giden müsabakada ikinci 15 dakikalık devrede Ukrayna 120. dakikada Artem Dovbyk’in kaydettiği golle 2-1 kazanıp çeyrek final biletini alarak, İngiltere'nin rakibi oldu.

Bu karşılaşma ile EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final eşleşmeleri de tamamlanmış oldu. Buna göre çeyrek final eşleşmeleri ve maç tarihleri şu şekilde:

2 Temmuz Cuma

İsveç - İspanya

Belçika - İtalya

3 Temmuz Cumartesi

Çekya - Danimarka

Ukrayna - İngiltere