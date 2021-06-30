Real Madrid, Instagram'da 100 milyon takipçiye erişen ilk kulüp oldu

İspyanyol ekibi Real Madrid, fotoğraf paylaşım platformu Instagram'da 100 milyon takipçi edinen ilk spor kulübü oldu.

2013 yılından beri sosyal medya platformu Instagram'da varlık gösteren Real Madrid, burada 100 milyon takipçiye erişen ilk spor kulübü oldu.

Real Madrid C.F. becomes the first sports franchise in history — and just the third brand after Nike and National Geographic — to break 100M followers on Instagram. pic.twitter.com/fv5naYSljg — Boardroom (@boardroom) June 29, 2021

Dünyanın en başarılı kulüpleri arasında yer alan Real Madrid'in diğer sosyal medya hesaplarında da çok sayıda takipçisi bulunuyor.

Kulübün Twitter'daki İngilizce hesabında 12.3 milyon, ana hesabında ise 37.6 milyon takipçisi bulunurken, video paylaşım platformu YouTube'daki abone sayısı da 6.54 milyon.

Real Madrid'in bir numaralı rakibi Barcelona'nın ise Instagram'da 97.7 milyon takipçisi bulunurken, bu kulübün de yakında 100 milyona erişmesi bekleniyor.