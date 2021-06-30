Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı hedef gösteren Emre Bol ve Turgay Demir hakkında suç duyurusu

Galatasaray yönetimi, gökkuşağı renklerini barındıran tişört giydiği için Taylan Antayalı'yı hedef gösteren futbol yorumcuları Emre Bol ve Turgay Demir hakkında suç duyurusunda bulundu.
Habertürk'ten Erhan Adıgüzel'in verdiği bilgiye göre, kulüp avukatları, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla savcılığa su duyurusunda bulundu.
Galatasaray Basın Sözcüsü Remzi Sanver, dün GS TV'de yaptığı açıklamada Taylan Antalyalı'nın yanında olduklarını belirtirken "Dilerse hukuki desteği veririz" ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray YK Sözcüsü Sanver: Galatasaray'ın değerlerinde ifade özgürlüğü vardır. Kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğrayanların yanında durmak için, illa o kimliğe sahip olmanın gerekmediği bilinci vardır. Değerli sporcumuz Taylan Antalyalı'nın yanındayız https://t.co/9uHMMnTdLe pic.twitter.com/ebkUQL2jD3— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 29, 2021
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