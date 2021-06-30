Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı hedef gösteren Emre Bol ve Turgay Demir hakkında suç duyurusu

Galatasaray yönetimi, üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan 'powered by pride' yazılı tişörtle paylaşımda bulunduğu için Taylan Antalyalı'yı hedef gösteren, TV 100 futbol yorumcuları Emre Bol ve Turgay Demir hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla savcılığa su duyurusunda bulundu.