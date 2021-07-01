Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker: Mesut Özil'in yapacağı ortalarla ben gol atacağım

Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan İngiliz stoper Caulker, takımda başarılı olacağını söyledi ve "İki hafta önce başkanımız Ali Koç ile konuştum. Sonra da doğrudan 'Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' diye karar verdim" dedi.

Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı İngiliz savunma oyuncusu Steven Caulker, sarı-lacivertli takıma katıldığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından önce Ülker Stadı'nı gezen 29 yaşındaki stoper, ardından FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Son 2,5 sezondur Alanyaspor'da forma giyen Caulker, programda Türkçe konuştu.

Kendisini iyi hissettiğini aktaran Caulker, "Bugün çok mutluyum. İlk olarak Alanyaspor'a teşekkür etmek istiyorum. Alanyaspor bana güvendi ve şans verdi. Bu yüzden Alanyaspor her zaman kalbimde olacak ama şimdi Fenerbahçe'deyim, çok heyecanlıyım ve mutluyum" dedi.

Transfer sürecinde başkan Ali Koç ile görüştüğünü aktaran tecrübeli futbolcu, "İki hafta önce başkanımız Ali Koç ile konuştum. Sonra da doğrudan 'Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' diye karar verdim. Bu sezon çok daha fazla çalışacağım ve inşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Steven Caulker, Ülker Stadı'nda rakip olarak mücadele ettiğini belirterek, "Fenerbahçe, çok güzel bir kulüp. Bence Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Aynı zamanda en iyi kadrosuna sahip kulübü. Bence bu sezon taraftar da stadyumda olacak ve şampiyon olacağız" diye konuştu.

'Türkiye'de kalmak istediğime karar verdim'

2019'da Alanyaspor'a gelen Caulker, Türkiye'de kalmak istediği için dersler alarak Türkçe'yi öğrendiğini söyledi.

Türkçe'yi akıcı ve anlaşılır konuşabilmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Caulker, "Türkçe benim için çok zor. Çok ders çalıştım, çünkü iki sene önce Türkiye'ye geldim. Türkiye'de kalmak istediğime karar verdim ve büyük takıma gitmek istiyordum, Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Bu yüzden Türkçe öğrendim. Zordu ama anlıyorum ve biraz konuşabiliyorum" şeklinde görüş belirtti.

'Lider bir oyuncuyum'

Sarı-lacivertli futbolcu, oyun tarzını sert ve lider olarak tanımladı.

Bir savunma oyuncusu olmasına rağmen gol katkısı da vermek istediğini anlatan Caulker, "Bence sert bir oyuncuyum. Biraz da lider bir oyuncuyum. Kariyerime baktığımda Liverpool'da oynadım. İngiltere'de büyük takımlarda oynadım. Karakterli bir futbolcu olduğumu söyleyebilirim. Bu sezon bunu göstereceğim. Çok daha fazla gol atmak istiyorum. Bu sezon geçen sezondan daha fazla gol atacağım inşallah" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Mesut Özil ile ilgili de konuşan Caulker, "Mesut Özil, çok çok iyi oyuncu. Frikiklerde, duran toplarda çok iyi bir isim. İnşallah onun yapacağı ortalarla ben gol atacağım" diyerek sözlerini tamamladı.