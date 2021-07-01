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    Süper Lig'de sadece 15 futbolcu gelir vergisi beyannamesi verdi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202107011044862146-super-ligde-sadece-15-futbolcu-gelir-vergisi-beyannamesi-verdi/

    1 Kasım 2019'dan sonra imzalanan profesyonel futbolcu sözleşmelerinde, 600 bin TL'yi geçen brüt kazançlarda kulüp yüzde 20, futbolcu da yüzde 20 vergi ödemek zorunda. Ancak 31 Mart 2021'de süre dolmasına rağmen Süper Lig'de beyanname veren 15 futbolcu var. Birçok futbolcu ise temerrüte düşmüş durumda.

    Futbolda 27 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 311 sayılı Gelir Vergisi Tebliği ile yapılan düzenlemeler futbolda vergilendirme oranını Avrupa seviyelerine taşıdı. Bu düzenlemeye göre vergi oranları yüzde 15'ten, yüzde 40'a çıktı. Bir milat olarak nitelendirilen bu düzenlemeye göre; 1 Kasım 2019'dan sonra sözleşme imzalayan futbolcular, yeni düzenlemeye göre vergi mükellefi olacak.

    Yıllık kazancı 600 bin TL'yi geçen profesyonel futbolcuların prim, maç başı ücret vb. kazançları da bu düzenlemenin kapsamında. Yeni düzenlemeyle getirilen yüzde 40'lık vergi yükümlülüğünün brüt ücret üzerinden yüzde 20'sini kulüp, yüzde 20'sini ise futbolcunun ödemesi öngörülüyor.

    Akşam gazetesinden Kenan Karcı'nın haberine göre 1 Kasım 2019'dan sonra sözleşme imzalayan futbolcuların ve menajerlerinin birçoğu bu düzenlemeden habersiz ya da bu düzenlemeyle getirilen yükümlülüklerini yerine getirmiyor.

    'Kazançlar düşük gösteriliyor' iddiası

    1 Kasım 2019'dan sonra mukavele imzalamış olan ve kazancı 600 bin TL'yi geçen profesyonel sporcuların tamamı bu yükümlülüğün altında olmasına rağmen Süper Lig'de beyanname veren futbolcu sayısı 15 civarında. Çoğunluğu yabancı. Oysa kulüpler kendi yüzde 20 payını, futbolcular da kendi payını ödemek durumunda.

    Süper Lig ve TFF 1.Lig'de futbol oynayanların hemen hemen tamamının kazancı 600 bin TL'nin üzerinde olmasına rağmen iddialar, kazançların düşük gösterildiği şeklinde. Yaptığımız araştırma gösteriyor ki futbolcuların kazançlarını aylık 9-10 bin TL civarında gösteren kulüplerin sayısı az değil. Düşük kazanç beyanı nedeniyle açıktan ödenen paralar bordrolara girmediği için vergi yükümlülüğü ortadan kalkıyor. 1. Lig'de vergisini düzenli ödeyen 1 futbolcu bulunduğu bilgisi, durumun ciddiyetini daha iyi ortaya koyuyor.

    Beyanname süresi 31 Mart'ta doldu

    Futbolculara açıktan prim ödemesi yapılıyor. Oysa prim, ücret, araba hediyesi gibi bütün girdilerin vergi kapsamında olması ve bordrodan geçmesi gerekiyor. Bu yapılmadığı zaman vergi kaçırılıyor demektir. Çünkü yasaya göre bütün gelirler beyana tabi olmak zorunda ve gecikme durumunda ek yaptırımlar devreye giriyor. 31 Mart 2021'de dolan beyanname süresi içerisinde, yükümlülüklerini yerine getirmeyen sporcular aylık 1.6 gecikme faiziyle ödeme yapma hakkına sahip.

    Bu sezon sözleşme imzalayan veya imzalayacak olan bütün futbolcular da yeni vergi düzenlemesi kapsamında yükümlülük altına giriyor. Opsiyonlarını uzatanlar da aynı şekilde. Menajerler ve futbolcular bu konuda yeterli titizliği göstermezse, önümüzdeki dönemde Avrupa'daki gibi futbolcular mahkeme kapılarına düşebilir.

    Bu sene 650 bin TL

    Yeni yasal düzenlemede yüzde 40 vergi, 2020 yılında, 600 bin TL'nin üzerinde kazanç elde eden profesyonel futbolcuları kapsıyordu. Ancak bu yıl yapılan güncellemeyle kazanç baremi 650 bin TL'ye çıkartıldı. Yeni mukavelelerde yıllık kazançları bu rakamın üzerinde olanlar, yüzde 40 vergi ödeme yükümlülüğü altına girecek.

    Vergi yükümlülüğünü yerine getirmek isteyen sporcular için geç değil. Geriye dönük beyanname vermeleri mümkün. Bu durumda 'Pişmanlıkla Beyan' olarak adlandırılan imkandan yararlanarak, kanuni süre geçmiş olsa dahi beyanname verebilirler. Yalnızca bu durumda, zamanında yerine getirilmeyen vergi beyan yükümlülüğüyle ilgili olarak cüzi bir faiz ile karşı karşıya kalacaklar. Kazançları da vergi yasasıyla uyumlu hale gelecek.

    Etiketler:
    Ekonomi, Temerrüt, beyanname, Gelir vergisi, Vergi, Süper Lig
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