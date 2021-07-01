Galatasaray, Marcao'nun bonservis bedelini belirledi

Galatasaray yönetimi Marcao'nun fiyatını 20 milyon euro olarak belirledi.

Geride kalan sezonda takım bütçesi 56 milyon euro olan Galatasaray'a, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 546 milyon TL harcama limiti koydu. FFP ortadan kalksa da sarı-kırmızılı kulüp limitlere uymak istiyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre yüksek maliyetli transferlerden kaçınan yönetim, oyuncu satışına sıcak bakıyor. Mevcut kadroda en yüksek teklif ise Marcao'ya bekleniyor.

Seçimden önce sözleşmesi 2024'e kadar uzatılan Marcao ile CSKA, Dinamo Moskova, Spartak Moskova ve Zenit ilgileniyor.

25 yaşındaki Brezilyalı stoperin bonservisini 20 milyon euro olarak belirleyen Galatasaray, daha aşağı gelecek teklifleri değerlendirmeyeceğini bildirdi.

2 sezon önce Serie A ekipleri Atalanta ve Roman Galatasaray'a Marcao için 12-13 milyon euro bandında teklifte bulunmuş ancak sarı-kırmızılı kulüp kabul etmemişti.