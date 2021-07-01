Messi artık sözleşmesiz oyuncu

Messi'nin uzun süredir konuşulan Barcelona ile olan sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona erdi.

Uzun süredir Barcelona ile yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı gündemde olan Lionel Messi 1 Temmuz 2021 itibarıyla serbest oyuncu konumuna girdi.

SporX'in haberine göre 2000 yılından bu yana ilk kez serbest oyuncu statüsüne düşen Messi'nin, Başkan Laporta seçildikten sonra ayrılık kararını iptal ettiği konuşulmuştu.

Lionel Messi is a free agent. pic.twitter.com/jDpkixzdQC — Goal (@goal) June 30, 2021

​Bir süredir mali sorunlarla boğuşan Messi'nin yıllık 120 milyon euro'luk maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği iddia edilmişti. Barcelona kulübünün 1 milyar euro'yu aşan borçları ve fahiş fiyatlı maaş yükü nedeniyle Fair Play'e takıldığı Başkan Laporta tarafından açıklanmıştı.

After being paid the equivalent of $461k every single day over the last four years, Lionel Messi officially becomes a free agent tonight at midnight. pic.twitter.com/vbISJTB9IM — Joe Pompliano (@JoePompliano) June 30, 2021

​Ayrılık kararını ertelediği bilinen Messi'ye eski hocası Pep Guardiola'nın takımı Mancheser City'nin yakın teması olduğu daha önceden yazılmıştı.

Messi 2005 yılında adım attığı Barcelona A Takımı'nda 10 La Liga, 6 Kral kupası, 8 İspanya Süper Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi ve 3 UEFA Süper Kupa'yı kaldırma sevinci yaşadı.