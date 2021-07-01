TFF'den yeni sezon için seyirci açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda stadyumlara kapasitenin yüzde 50'si kadar taraftar alınacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva’da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva’da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir. pic.twitter.com/leSNAIZ7gy — TFF (@TFF_Org) July 1, 2021

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