Norveçli Karsten Warholm, erkekler 400 metre engellide 29 yıllık dünya rekorunu kırdı

Atletizmde Elmas Lig'in 4. etap yarışları, Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleştirildi.
Warholm, 46.70 saniyelik süresiyle erkekler 400 metre engellide ABD'li Kevin Young'ın 29 yıllık dünya rekorunu ele geçirdi. Young, 1992'de elde ettiği 46.78 saniyelik dereceyle rekoru elinde bulunduruyordu.
There’s no place like home to break a world record 🇳🇴🚨— CBC Olympics (@CBCOlympics) July 1, 2021
Norwegian Karsten Warholm with a new world record of 46.70
in the 400m hurdles in front of his home crowd at @Diamond_League #OsloDL pic.twitter.com/qrRxN5VxNa
Müsabakada Türk sporcu Yasmani Copello ise 48.86 saniyeyle üçüncü oldu.
Öte yandan kadınlar 5 bin metrede yarışan Türk atlet Yasemin Can da 14 dakika 46.13 saniyelik süresiyle 7. sırayı aldı.
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