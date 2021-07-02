Arsenal, Mesut Özil'e 19 milyon euroluk son ödemeyi yaparak ilişiğini resmen kesti

Fenerbahçe Spor Klübü geçtiğimiz ocak ayında dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'i kadrosuna katarken, anlaşma gereği maaşının bir bölümünü Arsenal kulübü ödeyecekti. İngiliz medyasında yer alan habere göre Premier Lig ekibi, Özil'e son ödemesini yaptı ve ilişiğini resmen kesti.

Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in maaşının bir bölümünü Arsenal'in ödeyeceği biliniyordu. İngiliz medyası, konu ile ilgili önemli bir gelişmeyi manşetlerine taşıdı.

Dailystar'da yer alan ve Fotomaç'ın aktardığı habere göre Fenerbahçeli yıldızın alacağı son 6 aylık maaşını karşılayacağı bilinen Arsenal'in, Mesut'a dev miktardaki alacağını yatırdığı ve Mesut ile Arsenal'in ilişiğinin resmen kesildiği kaydedildi.

Habere göre Arsenal, Fenerbahçeli Mesut Özil'e 16.38 milyon sterlin (19 milyon euro) ödeme yaptı.

Mesut, bu sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda toplam 11 müsabakada forma giydi ve 1 asist üretti.