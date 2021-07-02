2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 6 sığınmacı sporcu yer alacak

Uluslararası Paralimpik Komitesi'nden (IPC) yapılan açıklamaya göre 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek oyunlarda 5'i erkek, biri kadın olmak üzere 6 sığınmacı sporcu yer alacak.

Para atletizmde Alia Issa (Suriye) ve Shahrad Nasajpour (İran), para yüzmede Ibrahim Al Hussein (Suriye) ve Abbas Karimi (Afganistan), para tekvandoda Parfait Hakizimana (Burundi), para kanoda Anas Al Khalifa (Suriye) madalya mücadelesi verecek.

Öte yandan IPC bayrağı altında yarışacak Sığınmacı Paralimpik Sporcular Takımı, 24 Ağustos'ta Japonya Ulusal Stadı'nda gerçekleştirilecek açılış seremonisine ilk sırada çıkacak.