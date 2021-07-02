Ali Koç 'futbol şube sorumluluğu'nu da üstlendi: Bu işlerle de artık ben ilgileneceğim

Yeni kurduğu yönetimde 'futbol şubesi sorumlusu' ataması yapmayan başkan Ali Koç'un, bu görevi kendisinin üstleneceği belirtildi. "Takımda 3 senedir disiplin ve aile havası oluşturulamadı. Ama artık bu işle bizzat ben ilgileneceğim" diyen Koç, artık Samandıra’ya daha sık giderek futbolcularla ve teknik heyetle bire bir ilgilenecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüpte futbol şube sorumluluğu görevini de devraldı. Ali Koç'un takımda disiplin ve aile havasının oluşturulmadığını söyleyerek görevi üstlendiği ve artık bu işlerle kendisinin ilgileneceği belirtildi.

Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre, kulüpte yeni yönetim kurulunun önceki akşam gerçekleştirdiği görev dağılımında futbol şubesine herhangi atama yapılmamasının sebebi ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak Hürriyet'in görüşlerini aldığı Fenerbahçe görevlisinin, "Başkanımız Ali Koç yeni sezonda futbol şubesiyle bizzat kendisinin ilgileneceğini birkaç kez ifade etmişti." dediği aktarıldı.

Geçen sezon şampiyonluğun kaçmasının sebebini "Takımda tam bir aile havası oluşturulamadı" diye açıklayan Koç, sözlerinin devamında “Başarı için gereken havayı ve disiplini 3 senede sağlayamadık. Ama artık bu işle bizzat ben ilgileneceğim” ifadelerini kullanarak, futbol şubesindeki tüm ipleri eline alacağını ima etmişti.