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    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

    Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan Uğurcan Çakır ve Sörloth açıklaması

    © AA / Hakan Burak Altunöz
    Spor
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    https://tr.sputniknews.com/spor/202107021044875369-trabzonspor-teknik-direktoru-avcidan-ugurcan-cakir-ve-sorloth-aciklamasi/

    Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, yeni sezonda tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Kaleci Uğurcan Çakır ile ilgili olarak ''Uğurcan'ın transferi durumunda biz her şeye hazırlıklıyız" diyen Avcı'ya Sörloth da soruldu.

    Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Abdullah Avcı, İstanbul'da hazırlık maçlarının daha fazla olacağı bir kamp dönemi geçireceklerini belirtip, yeni sezonun şehre ve bütün camiaya hayırlı olması temennisinde bulundu.

    Transfer yapmasa dahi Trabzonspor'un sahaya çıktığı anda şampiyonluğa oynayacağının rakiplerince bilindiğini kaydeden Avcı, şöyle devam etti:

    "Trabzonspor forması bunları rakibine hissettirir. Özellikle 6 aylık süreçte mevcut oyuncu grubuyla önemli bir mesafe kat ettik. Bunun içine teknik ve taktik de koyabiliriz. Ligin en genç takımı Trabzonspor. 24 küsur yaş ortalaması. Ligin en fazla yerli oyuncu oynatan ve altyapısından çıkan oyuncu oynatan takımı da Trabzonspor. Bu ligde deneyimli oyuncuları da içine koyduğun zaman, Trabzonspor’un, özellikle şehrin, taraftarın, başkanın, yöneticilerin, biz teknik heyetin tek istediği şampiyonluk. Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve çalışacağız. Trabzonspor'un hedefleri bunlar ve böyle olması gerekiyor."

    Avrupa'da dahi kendileri gibi 4 önemli transferi bitirebilen henüz bir takım olmadığına dikkati çeken Avcı, yönetim, teknik heyet ve izleme komitesinin bu anlamda önemli çalışmalar yaptığını aktardı.

    Alexander Sörloth transferi: ''Buyursun, gelsin olabiliyorsa' dedim'

    Avcı, Trabzonspor'un gündeminde yer alan eski futbolcusu Alexander Sörloth'la ilgili bir soruya, "Bunu daha öncede söyledim. 'Buyursun, gelsin olabiliyorsa' dedim. Süreci ben ve başkan o anlamda takip ediyoruz. Onun gelişmeleri nasıl olacak takip edeceğiz" yanıtını verdi.

    Marek Hamsik transferine değinen Avcı, oyuncunun kalitesiyle Türk futboluna ve oyuncu grubuna önemli katkı sağlayabileceğine işaret ederek, "Karşılıklı çok önemli bilgiler aldık birbirimizden. Hamsik'in Türk futboluna neler vereceğini sonra konuşmak çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

    'Biz her türlü hazırlıklıyız'

    Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın Avrupa Şampiyonası'nda performansı en yüksek oyunculardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Onun adına belki sevindik ama milli takım adına üzüldük. Bu uluslararası turnuvalarda başka bir deneyim. Biz her türlü hazırlıklıyız. Bir oyuncumuzun altyapıdan çıkıp Avrupa'ya transfer olması ve kulübümüze ekonomik olarak katkı sağlaması çok önemli. Ancak kalıp, şampiyonluğu yaşayıp gitmesi de önemli. Bunun kararını kulübümüz, başkanımız verecek. Uğurcan bugün ne karar verilirse verilsin, işine son derece odaklı. Keyfi de son derece yerinde."

    Avcı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yönelik yapılan eleştirilerin sorulması üzerine, Türk futbolunun sorununun antrenörler olmadığını, bir turnuva takımı olabilmek için eğitim, rekabet ve alt liglerin organizasyonunun gerekliliğini vurguladı.

    Artık futbolda çok farklı saha formasyonlarının hayata geçirildiğine işaret eden Avcı, şunları söyledi:

    "Biz 'Şu oyuncu çıktı, şu oyuncu girdi.' diye konuşacaksak, yol kat edemeyiz. Tabii ki sabırlı oyun çok önemli ama bu şehrin duygusunu çok iyi bilen bir Karadenizliyim. Buradaki insanların futbolu ne kadar sevdiğini, ne kadar buna yaklaştığını çok iyi biliyorum. Her zaman hızlı hücum yapıp, baskılı oynayamazsın. Bazen dinlenmen, bazen topa sahip olman, bazen o boşlukları bulabilmen için değişik organizasyonlar denemen gereken bir durum vardır."

    Yeni sezonda seyirci ile buluşacak olmalarından dolayı heyecanlı olduğunu da dile getiren Avcı, "Biz onları çok özledik. Geldiğimiz günden itibaren bize çok büyük destek veriyorlar. Lütfen bu desteklerini sabırlı ve heyecanlı bir şekilde devam ettirsinler. Bu yarışın sonuna kadar içinde olacağımızı adım gibi biliyorum. Bu sabra, bu desteğe ihtiyacımız var" diyerek sözlerini tamamladı.

    Etiketler:
    Alexander Sörloth, Uğurcan Çakır, Şampiyonluk, Trabzonspor, Abdullah Avcı
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