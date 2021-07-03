Erdoğan'dan Ali Koç'un 3 Temmuz mektubuna yanıt

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz sürecinin yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi. Koç, mektubunda FETÖ'ye karşı Fenerbahçe’nin verdiği mücadelenin önemini belirtti.

Mektubunda sözlerine "Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 3 Temmuz 2011 sabahı hain örgütün savcılarının başlattığı sözde şike davasından beri süren hak arama mücadelesi, FETÖ’nün çarptığı ilk duvar olmuş, hainlerin maskesini düşürmüş ve aziz milletimizde de bir uyanışı başlatmıştır" diye başlayan Ali Koç, şunları yazdı:

"Vardığımız noktada yüce Türk yargısı, bu süreçte Kulübümüze kurulan kumpası tescil etmiş ve sanıkları binlerce yıllık hapis cezasına mahkûm etmiştir. 15 Temmuz 2016’da, eli kanlı örgütün milli iradeye kastettiği hain darbe girişimi, ülkemizin ne büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını gösterdi, kıymetli şahsınızın FETÖ’ye karşı verdiği mücadelenin ehemmiyetini ortaya koydu. Zat-ı alinizin önderliğinde FETÖ’ye karşı olan tavizsiz duruş, artık milletimizin duruşudur. Bu ülkenin değerlerini kendine temel almış ve bu milletle var olan Fenerbahçe Spor Kulübü de bu duruşun, bu mücadelenin büyük bir parçasıdır.

'Desteğiniz FETÖ’ye ve onun işbirlikçilerine karşı da milletimizin vereceği en büyük mesaj olacaktır'

Fenerbahçe’nin FETÖ’ye karşı olan adalet mücadelesinin 10. yılı olan 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü, Kulübümüzün Yüksek Divan Kurulu üyesi olmasından büyük bir şeref duyduğumuz zat-ı alinizin, kulübümüzün televizyonu Fenerbahçe TV’de ve tüm sosyal platformlarımızda yayınlanmak üzere bu konudaki yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmanızı ve haklı davamıza destek olmanızı Fenerbahçe ailesi olarak arz ve temenni ediyor; katkılarınızın bizleri onurlandıracağını paylaşmak istiyoruz. Desteğiniz FETÖ’ye ve onun işbirlikçilerine karşı da milletimizin vereceği en büyük mesaj olacaktır."

Başkanımız Ali Y. Koç’un 3 Temmuz Kumpası ile ilgili mektubuna Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan destek mesajıyla yanıt verdi: “FETÖ’nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır.” — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 3, 2021

Koç'un mektubuna Cumhurbaşkanı Erdoğan da yanıt verdi. Erdoğan, mektubuna "FETÖ, tüm kurum ve kuruluşlarıyla devletimizi ele geçirme hedefi doğrultusunda 40 yıl boyunca sinsi bir şekilde çalışmış, bu süreçte sayısız ihanete, alçaklığa ve zulme imza atmıştır" diye başladı.

"Örgüt, özellikle yargı ve emniyet içinde yuvalanmış militanları vasıtasıyla, gerektiğinde en temel hukuk kaidelerini bile çiğneyerek, spordan siyasete, sivil toplumdan iş dünyasına kadar her alana müdahale etmiştir" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu sürecin hem en canlı şahitlerinden hem en büyük mağdurlarından biri, hiç şüphesiz, Fenerbahçe Spor Kulübü’dür. FETÖ’nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır. Örgütün demokrasimize ve istiklalimize yönelik hamlelerinin çoğunun akim kalmasında, Fenerbahçe’nin yürüttüğü hak arama çabasının önemli payı vardır.

'Son FETÖ’cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar, bu sinsi terör örgütüyle mücadelemiz devam edecektir'