Türk sporcu Muhammed Hamza Bakır, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Muhammed Hamza Bakır, Dortmund kentinde düzenlenen organizasyonda, finalde Ukraynalı Mihaylo Vışnivetskiy ile karşılaştı.
Rakibini 3-1 yenen milli güreşçi, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Almanya'da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcu Muhammed Hamza Bakır, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Muhammed Hamza Bakır, Dortmund kentinde düzenlenen organizasyonda, finalde Ukraynalı Mihaylo Vışnivetskiy ile karşılaştı.
Rakibini 3-1 yenen milli güreşçi, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
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