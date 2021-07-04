Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı'na özel uçakla Portekizden gelen Pereira'yı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı.
Teknik Direktörümüz Vitor Pereira İstanbul’da! 💛💙 pic.twitter.com/9Rr7yY4c2D— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 4, 2021
Sarı-lacivertlileri daha önce 2015-2016 sezonunda çalıştıran Portekizli teknik adam, yarın takımla birlikte Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’ne hareket edip burada futbolcularla birlikte kamp dönemi geçirecek.
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