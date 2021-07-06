Su tabancasıyla olimpiyat meşalesini söndürmeye çalıştı

Tokyo 2020'ye geri sayım sürerken, olimpiyat meşalesinin Japonya yolculuğu sırasında Tokyo 2020'nin iptal edilmesini isteyen bir eylemci, meşaleyi su tabancasıyla söndürmeye çalıştı.

Tokyo 2020 karşıtı bir Japon, olimpiyat meşalesine su tabancasıyla saldırdı. Pandemi günlerinde Olimpiyat Oyunları'nın Tokyo'da düzenlenmesini istemeyen bir eylemci, su tabancasıyla tepkisini gösterdi.

NTV Spor'un haberine göre 53 yaşındaki Kayoko Takahashi, gerçekleştirdiği eylemin ardından gözaltına alındı.

🧐 Una mujer fue detenida por dispararle a la antorcha olímpica con una pistola de agua 🔫💦



👀 Kayoko Takahashi manifestó su oposición a la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos#Tokyo2020 #Tokio2020 #Tokio2021 pic.twitter.com/xn7spSCOEY — Luis Eduardo Jacome (@LuisEduJacome) July 5, 2021

Japonya'da yapılan son anketlerde halkın yüzde 46'sının karşı olduğu Tokyo 2020 için hazırlıklar son aşamada.

Pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz'daki açılış töreniyle başlayacak.