Galatasaray Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı

Galatasaray Spor Kulübü sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da Arda Turan ile yeni bir sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Kulübün hesabından Arda Turan'ın yer aldığı bir video ile "Ben Galatasaraylıyım, buranın evladıyım ve Galatasaray’ı seviyorum...” #KaptanYuvasında" paylaşımı yapıldı.

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