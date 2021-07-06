Wimbledon'da Sabalenka ve Kerber yarı finalde

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın tek kadınlar çeyrek final maçında 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile Tunuslu Ons Jabeur karşı karşıya geldi.
Merkez Kort'ta oynanan ve toplam bir saat 14 dakika süren mücadelede rakibinin üç kez servisini kıran Belaruslu tenisçi, korttan 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip ayrıldı.
Günün diğer çeyrek final maçında 25 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber ile 19 numaralı seribaşı Çek Karolina Muchova karşılaştı.
2018 Wimbledon şampiyonu Kerber, dört kez servis kırdığı maçı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak son dört tenisçi arasına kaldı.
Kerber, yarı finalde Ashleigh Barty-Ajla Tomljanovic eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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