Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Akpınar'a: Ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa’da toprak sahaya çizgi çekerek hentbol oynayan ve yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar’la telefonda görüştü. Bakan Kasapoğlu, Merve ile görüşmesinde tesis ve ihtiyaçlar noktasında ne gerekiyorsa bir ağabeyleri olarak her zaman yanlarında olduğunu belirtti.