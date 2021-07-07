Galatasaray'da Omar Elabdellaoui, kazadan beri ilk kez takımla çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra 5'e 2 dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde 6'ya 6 dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından tamamlandı.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözlerinden yaralanan ve operasyonel süreçleri ilerleyen günlerde de devam edecek Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, uzun bir aradan sonra ilk kez takımla çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim, antrenmandan önce Omar için bir konuşma gerçekleştirdi.

'Ona da moral olsun diye aramıza aldık'

Teknik direktör Fatih Terim, antrenman öncesi tüm takıma Norveçli oyuncuyu bir kez daha takdim ederken Omar için bir konuşma yaptı.

Omar'ın talihsiz bir kaza geçirdiğini hatırlatan Terim, "Ona da çok büyük bir moral olsun diye Omar'ı bugün aramıza almak istedim. O günden beri inanılmaz bir çalışma ve geri dönme hırsıyla çok büyük bir aşama kaydetti. Muhakkak ki daha katedecek yolumuz var. Bunun için onun antrenmana çıkmasını istedim. İnşallah bu yolun sonunda Omar'ı ilk günkü gibi Galatasaray'ın formasıyla aramızda görmek hepimizin dileği. Yarın oynamayacak belki, sezona başlamayacak ama inanıyorum ki Allah'ın izniyle sezon içinde bize katılacak ve Galatasaray'ın formasını giyecek. Kendisine tekrar 'Hoş geldin' diyorum" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed de takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz'ın ise sağlık ekibi kontrolünde rehabilitasyon süreçleri devam ediyor.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.