Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yalanlama: 'Yaratılmaya çalışılan algı gerçek dışıdır'

Beşiktaş Kulübü, milli basketbolcusu Şehmus Hazer ile ilgili Fenerbahçe'nin yaptığı transfer görüşmesi açıklamasına cevap verdi. Fenerbahçe'yi yalanlayan Beşiktaş Kulübü "Yaratılmaya çalışılan algı gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 yaşındaki basketbolcu ve menajerinin Fenerbahçe Kulübünün yöneticileriyle fotoğrafının sosyal medyada yer almasının ardından sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamaya karşılık cevap hakkının doğduğu belirtildi.

Şehmus Hazer'in Beşiktaş'ın sözleşmeli oyuncusu olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Beşiktaş ve Fenerbahçe antrenmanlara başlıyor

Açıklamada, milli basketbolcu için Fenerbahçe'nin önerdiği rakamın daha üzerinde başka kulüplerden de transfer teklifi geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sporcumuzun transferi için istediğimiz ücret, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerine bildirilmiştir. Kulübümüz hiçbir kulüp ile resmi olarak anlaşmaya varmadığı için Şehmus Hazer'in de herhangi bir kulüple transfer görüşmesi gerçekleştirmesi mümkün değildir. Etik olarak spor ahlakına aykırı olup basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Umut Şenol'un bilgisi dahilinde olmadan gerçekleşen bu buluşmayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."