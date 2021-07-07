TRT spikeri Levent Özçelik maç sırasında futbolcu isimlerini karıştırınca gündem olmuştu: Galatasaray'dan destek geldi

EURO 2020 yarı final maçında İtalya ve İspanya karşı karşıya gelirken, anlatıcı TRT spikeri Levent Özçelik yaptığı hatayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Eleştirilere tepki gösteren TRT muhabiri Barış Yurduseven'in "Bu ülke fazla özgür" yorumu ise tepki çekti. Galatasaray da spiker Özçelik'e destek mesajı paylaştı.

EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) dün akşam İtalya-İspanya maçını anlatan TRT spikeri Levent Özçelik'e Galatasaray tarafından destek geldi.

Galatasaray, "Güzel Türkçesi, coşkulu anlatımlarıyla tarihi zaferlerimizde daima yanımızda olan Sn.Levent Özçelik'e sevgilerimizle..." notu düşerek, Özçelik'in geçmişte Galatasaray maçını anlattığı bir video paylaştı.

Güzel Türkçesi, coşkulu anlatımlarıyla tarihi zaferlerimizde daima yanımızda olan Sn.Levent Özçelik'e sevgilerimizle... pic.twitter.com/3O34MseiyX — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 7, 2021

Ne olmuştu?

EURO 2020 yarı final maçında İtalya ve İspanya kozlarını paylaşırken gecenin en çok konuşulan ismi TRT spikeri Levent Özçelik oldu.

İtalya karşılaşmanın 60. dakikasında Federico Chisea’nın golüyle 1-0 öne geçerken maçı anlatan deneyimli spiker Levent Özçelik’in Chiesa’ya ‘Inzaghi’ demesi kafaları karıştırdı. Gol sırasında defalarca ‘Inzaghi’ diyen Özçelik, kısa süre sonra hatasını fark ederek golü Chiesa’nın attığını söyledi.

‘Yıllarca anlattığımız bir futbolcu, oradan bir çağrışım’

İtalya’nın eski futbolcusu Filippo Inzaghi ile Chiesa’yı karıştıran Özçelik, yayın sırasında “Chiesa’nın golü attığı anda ağzımdan Inzaghi çıktı. Yıllarca anlattığımız bir futbolcu Inzaghi. Oradan bir çağrışım. Kusura bakmayınız lütfen” ifadelerini kullandı.

Ancak Özçelik, hatanın ardından sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.

Öte yandan TRT muhabiri Barış Yurduseven, Twitter’daki eleştiriler nedeniyle Levent Özçelik’i savunmak isterken “Bu ülke fazla özgür” yorumu yapınca tepki topladı.