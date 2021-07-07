Balotelli, Adana Demirspor'da: 'İki deli bir araya gelmemeliydik'

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Deneyimli oyuncuyla bugün İstanbul'da görüşen Adana Demirspor mutlu sona ulaştı.

Daha önce adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan dünyaca ünlü golcü futbolcu bu sezon Adana ekibinde forma giyecek.

🔥 Ailemize Hoş Geldin! S U P E R M A R I O B A L O T E L L I #İkiDeli #Balotelli pic.twitter.com/UtQTJPKuH0 — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 7, 2021

​'İki deli' göndermesi

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, transfer görüşmelerini sürdürdüğü Mario Balotelli hakkında taraftarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Spor Arena'nın aktardığına göre, kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Murat Sancak'ın geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kullandığı "Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz" sözlerine göndermede bulunuldu.

Kulüp, meşhur İki Deli şarkısını ve söz konusu parçanın bilinen bir bölümü olan "İki Deli Bir Araya Gelmemeliydik!" kısmını paylaştı. Bu paylaşım, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Balotelli kariyerinde daha önce Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi dev kulüplerde forma giymişti.

30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Monza formasıyla çıktığı 14 maçta 6 gol atıp 1 asist yapma başarısı gösterdi.