Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Seneye Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli transferinden sonra "Seneye Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz" dedi.

Belhanda ve Mario Balotelli gibi yıldızları kadrosun katan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a konuştu.

"Balotelli ile istediğimiz şartlarda anlaştık. Öyle anlatıldığı gibi deli falan değil. Gayet karakterli bir futbolcu. Ben Balotelli gibi hırslı oyuncuları severim" diyen Sancak, "Ibrahimovic'i geçen sene istemiştik. 1 sene sonra gelmek isterse, Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz" şeklinde konuştu.

Takımın transferlerine devam edeceğini belirten Sancak, "Transferleri bütçemize göre yapıyoruz, bir sıkıntı yok. Bruma ile ilgilendik, maliyetinden dolayı vazgeçtik. Nani ile görüştük, biraz zorlasak onu getirebilirdik. Akintola'da bonserviste anlaşabilirsek onu da alacağız. Bir stoper, bir sağ bek bir sol bek alacağız. Şu an Adana Demirspor'un PR'ı çok yükseldi. Toplam 6-7 oyuncu daha alacağız" diye konuştu.

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