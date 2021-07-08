Şenol Güneş: Dövizle maaş almıyorum, beni yıpratın ama çocukları bırakın

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, maaşına yönelik yapılan eleştirilere yanıt verdi. Güneş, "Ne aldığımı zaten gazeteciler yazıyor. Dövizle maaş almıyorum. Adam bana 'hırsızsın' diyor. Ben hırsız değilim. Şu döviz işini bırakın. Beni yıpratın ama çocukları bırakın. Yönetime söyleyin para vermesin çocuklara" şeklinde konuştu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'nin ardından ilk kez basının karşısına çıktı.

Güneş, futbolculara ödenen prim ve maaşına yönelik eleştirilerle ilgili, "Ne aldığımı zaten gazeteciler yazıyor. Hiç para almayayım. Benim bu yüzden hiç kulüplere dava açtığımı gördünüz mü? Türkiye'de euro alan var mı? Ben döviz almıyorum. Adam bana 'hırsızsın' diyor. Ben hırsız değilim. Şu döviz işini bırakın. Beni yıpratın ama çocukları bırakın. Yönetime söyleyin para vermesin çocuklara" dedi.

Güneş, eski Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu ile görüştüğünü doğrulayarak birlikte çalışmak istediğini ifade etti. Güneş konuyla ilgili, "Emre Belözoğlu ile tatil hiç yapmadım. Ama görüştüğümüz doğru. Değişiklik olacak. Daha da sık görüşeceğiz belki. Görüşüyorum çünkü kamuoyu biliyor zaten. Biz de başlamasını isterdim. Emre'nin karakterini, yeteneğini biliyorum, uzun vadede iyi işler yapabilir" ifadesini kullandı.

Turnuvadaki sonuçları haketmediklerini dile getiren tecrübeli hoca, "Bu bir hayal kırıklığıdır ama teslimiyet değildir. Oyuncularımın da üzüldüğünü görüyorum. Uçağa ilk bindiğimizden itibaren oyuncularımla tek tek konuştum. Oyun dışında olumsuzluk olmadı. Oyuncular hem travma yaşamış oldular. Onların da analizlerini, görüşlerini aldım. O kadar çok sebep sayıldı ki. Sert eleştirileri anlıyorum. Ben de bu oyunu içime sindiremiyorum. Haklılığımız sorumluluğumuzu kenara atmaya neden olmaz. Takımımıza, ülkemize baktığımızda meydan okumayı, cesaret etmeyi severiz. Herkes şunu bilsin ki sıradan bir takım değiliz. Ama nereden nereye geldiğimizi biliyoruz. Dünya Kupası hedefimiz olduğunu ilk günden söyledik. İlkini başardık, gruptan çıkamadık. Burada da hak ettiğimiz bir sonucu aldık. Başkan ve yönetim kurulu bize her türlü imkanı sağladı" diye konuştu.

Turnuvanın oyuncular üzerinde olumsuz etkiler yarattığına işaret eden Güneş,"Biz orada ezildik. O kadar büyük bir yanılsama oldu ki oyuncular olumsuz etkilendi. Kamuoyundan etkilendiler. Ama Galler maçında ilk 25-30 dakika oyunda değildik. Golü yedik. Kazanması gereken bir takım olarak çıkmamıza rağmen" ifadesini kullandı.

Güneş sözlerini şöyle sürdürdü: