Galatasaray antrenmanları taraftarlarına açıyor

Galatasaray, futbol takımının bu sezon yapacağı antrenmanlarda Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesi'nden bu yıl mezun olan ve koronavirüs aşısından en az 1 doz yaptıran genç taraftarların alınacağını açıkladı. İlk organizasyon 9 Temmuz Cuma günü yapılacak.

Galatasaray, antrenmanların taraftara açıldığını açıkladı. Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray Futbol Takımı, antrenmanlarını taraftarlarına açıyor.

Sezon boyunca sürecek organizasyonların ilkinde, Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesi’nden 2021 yılında mezuniyetini gerçekleştiren ve Kovid-19 salgını ile mücadele konusunda vazgeçilmezlerimizden olan en az bir doz aşısı tamamlanan 18 yaş üstü gençlerimiz, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 9 Temmuz 2021 Cuma (yarın) saat 17.00’deki antrenmanda takımımızın misafiri olacak.

Galatasaray Futbol Takımı, önümüzdeki dönemde en az bir veya iki doz aşısı tamamlanmış taraftarlarımızı Florya’daki antrenmanlarda ağırlamaya devam edecek."