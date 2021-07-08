Bakan Kasapoğlu: Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 108 sporcu temsil edecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyatlara Türkiye'den katılacak sporcularla ilgili açıklama yaptı.
Kasapoğlu açıklamasında, "Ülkemiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 18 branşta 108 sporcuyla temsil edilecek" ifadelerini kullandı.
#Tokyo2020’ye gidecek sporcularımız ile buluşmaya devam ediyoruz.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) July 8, 2021
Bolu’da kampta olan serbest güreş milli takımımızı ziyaret ederek başarı diledik.
Sırtınız yere gelmesin aslanlar!🇹🇷 pic.twitter.com/XliGgiivLE
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