Bakan Kasapoğlu: Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 108 sporcu temsil edecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyatlara Türkiye'den katılacak sporcularla ilgili açıklama yaptı.

Kasapoğlu açıklamasında, "Ülkemiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 18 branşta 108 sporcuyla temsil edilecek" ifadelerini kullandı.