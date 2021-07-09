Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen forma tanıtımında yaptığı açıklamada daha önce duyurdukları gibi; yeni sezon formalarında şampiyonluk sayılarını simgeleyen yıldızların yer almadığını söyledi.

Puma ile yapılan anlaşmanın ticari anlamda öncekilere kıyasla daha iyi olduğuna dikkat çeken Koç, 19 Ağustos'ta dünyada tanınan 5 kulüple birlikte bir lansman düzenleneceğini açıkladı.

© Fotoğraf : Fenerbahçe Fenerbahçe'nin iç sahada oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği çubuklu formanın sırt kısmında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası da yer alıyor.

"Avrupa Şampiyonası'nı izliyorsanız ne kadar çok ülkenin Puma formalar giydiği dikkatinizi çekmiştir. Formaların üzerinde ülkelerin isimleri yazıyor. Bu yeni anlayış benim de oldukça ilgimi çekti. Bu sene formamızda yıldız olmayacak. Bizim derdimiz yıldız, para değil. Bizim derdimiz 28 şampiyonluğumuzun resmiyete kavuşması."

© Fotoğraf : Fenerbahçe Formalar, 319 liradan satışa sunuldu.

Bu sokakları, bu semti, bu ülkeyi, bu takımı, bu tribünleri, bu formayı yaşıyoruz. @PUMATurkiye ile yepyeni bir hikayeye başlıyoruz. 💛💙



#YaşıyoruzSeni pic.twitter.com/cYU2NIkXfe — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 9, 2021

2022-23 sezonunun formaları için kararın da şimdiden verildiğini duyuran Koç, "Forma konusu eskisi gibi değil, siparişler çok önceden alınıyor. Bu sezonun formaları için heyecanlıyız ama önümüzdeki sezon için daha da heyecanlıyız" ifadesini kullandı. Koç ayrıca, şunları söyledi:

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