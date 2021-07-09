Bristol City’nin yeni iç saha forması köpeklerle tanıtıldı

Bristol City’nin Hummel işbirliği ile hazırladığı kırmızı iç saha formalarının tanıtımında farklı cinste birçok köpek kullanıldı. Ashton Gate stadında formalarla gezen köpekler taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.
🐶❤️— Bristol City FC (@BristolCity) July 8, 2021
🛍 https://t.co/heMLPCzVq0 pic.twitter.com/dD9HHvsWX0
Bristol City’nin açıklamasında “Köpeklerle tanıtılan ilk futbol forması oldu. 18 aylık zorlu süreçten sonra insanları gülümsetmek istedik” ifadelerini kullandı.
Kulüp, 7 Ağustos’ta Blackpool ile yapacağı karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Sezonun ilk maçı olan oyunda biletlerin yanı sıra birçok tişört satılması bekleniyor.
We just wanted to make you smile. 😊 pic.twitter.com/cXas1GbfZU— Bristol City FC (@BristolCity) July 8, 2021
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