Kylian Mbappe, FIFA 22'nin kapağında

Oyunseverler FIFA 22'yi heyecanla beklerken oyunun kapak yıldızı belli oldu.
NTV'nin aktardığına göre, video oyun şirketi Electronics Arts'ın (EA) futbol serisi FIFA 21'in de kapağında yer alan Kylian Mbappe halk oylamasının ardından yerini kaybetmedi.
FIFA 22'nin kapağında da Fransız yıldız yer alacak.
Honoured to welcome back @KMbappe— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 9, 2021
The #FIFA22 cover star 🌟
Stay tuned for the game-changing reveal on July 11th 👉 https://t.co/oT0kH2cJ7b pic.twitter.com/w1NABM6Fjj
EURO 2020'deki performansıyla beklentilerin altında kalan Mbappe, Paris Saint-Germain (PSG) formasıyla ise unutulmaz bir sezona imza attı.
22 yaşındaki futbolcu 46 resmi maça çıkarken 42 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Mbappe gollerinin 27'sini Ligue 1'de, 8'ini Şampiyonlar Ligi'nde, 7'sini ise Fransa Kupası'nda kaydetti.
Ne zaman piyasaya çıkacak?
FIFA 22'nin standart sürümünün 24 Eylül 2021'de piyasaya çıkması bekleniyor. Şampiyonlar ve Ultimate sürümlerin ise 21 Eylül'de çıkması bekleniyor.
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