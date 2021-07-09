UEFA'dan Macaristan'a 3 maç seyircisiz oynama cezası

UEFA'dan yapılan açıklamada; Portekiz, Fransa ve Almanya ile oynanan grup maçlarında taraftarlarının ırkçı hareketleri ve açtığı sportmenlik dışı pankartlar nedeniyle Macaristan'a biri iki yıl ertelemeli toplam 3 maç seyircisiz oynama cezası verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Macaristan Futbol Federasyonu'nun da 100 bin euro para cezasına çaptırıldığı belirtildi.