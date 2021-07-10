EURO 2020'de dev final: 33 maçtır kaybetmeyen İtalya, tarihinde ilk kez final oynayan İngiltere karşısında

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde yarın İtalya ile İngiltere karşılaşacak. 33 maçtır kaybetmeyen İtalya, tarihinde ilk kez finale çıkan İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak final maçı, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Finalde Hollandalı hakem Björn Kuipers düdük çalacak.

İtalya, A Grubu'nda Türkiye ve İsviçre'yi 3-0, Galler'i de 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Son 16 turunda Avusturya'yı uzatmalarda 2-1 ile eleyen 'Gök Mavililer', çeyrek finalde Belçika'yı aynı skorla geçerek yoluna devam etti. İtalyanlar, yarı finalde ise İspanya'ya normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta penaltılarla 4-2 üstünlük sağladı.

D Grubu'nda mücadele eden İngiltere ise Hırvatistan ve Çekya'yı 1-0 yendi, İskoçya ile 0-0 berabere kaldı. Son 16 turunda Almanya'yı 2-0, çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0 mağlup eden İngilizler, yarı finale kadar gol yemeden geldi. İngiltere, Danimarka karşısındaki yarı final maçını ise uzatma devrelerinde 2-1 kazandı.

İtalya ikinci, İngiltere ilk şampiyonluğu hedefliyor

Turnuvada İtalya ikinci, İngiltere ilk şampiyonluğunu elde etmeyi amaçlıyor.

Ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak İngiltere, turnuvada daha önce 1968 ve 1996'da yarı final oynadı. 1966 Dünya Kupası şampiyonu İngilizler, Avrupa Şampiyonası tarihinde ise ilk kez finale kaldı.

Dünya Kupası'nı 4 kez kazanan İtalya, Avrupa Şampiyonası tarihindeki tek zaferini 1968'de elde etti. Avrupa Şampiyonası'ndaki 53 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmeyi hedefleyen İtalyanlar, 2000 ve 2012'deki organizasyonlarda ise finale kalmasına rağmen kupaya uzanamadı.

İki takımın 28. randevusu

İngiltere ile İtalya, EURO 2020 finaliyle 28. kez karşılaşacak.

Daha önce oynanan 27 müsabakada İtalya 10, İngiltere 8 galibiyet aldı, 9 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Gol sayılarında ise İngiltere'nin üstünlüğü göze çarptı. Şu ana kadar yapılan maçlarda İngiltere 33, İtalya 31 gol kaydetti.

İki takım, son olarak Mayıs 2018'de Wembley Stadı'nda hazırlık maçında karşılaştı. Mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İki takım da EURO 2020 finaline namağlup geldi.

İtalyanlar, finale gelene kadar 12 gol attı. Grup maçlarında kalesini gole kapatan İtalya, son 16 turundan itibaren 3 gol yedi.

Gruptaki üç maçta rakip fileleri 2 kez havalandıran İngiltere, eleme turlarındaki skorer performansıyla gol sayısını 10'a çıkardı. Teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngilizler, finale kadar kalesinde sadece bir gol gördü.

İtalya 33 maçtır kaybetmiyor

Roberto Mancini teknik direktörlüğündeki İtalya Milli Takımı, 33 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

İtalyanlar, bu sürede 27 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

Yaklaşık 3 yıldır yenilmeyen İtalya, son mağlubiyetini Eylül 2018'de oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında Portekiz'e karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

Golcüler

İngiltere Milli Takımı'nda Harry Kane, EURO 2020'de attığı 4 golle en skorer futbolcu oldu. Raheem Sterling de 3 golle İngiltere'ye katkı sağladı.

Skor yükünün dağıldığı İtalya'da ise Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Manuel Locatelli ve Matteo Pessina ikişer gol attı.