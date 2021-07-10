Emre Belözoğlu: Şenol Hoca ile görüşmelerimiz devam ediyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş'in yardımcılığı konuşulan eski Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu gazetecilere açıklamada bulundu.

Güneş ile görüşmelerinin sürdüğünü belirten Belözoğlu, "Desteğiniz ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Beni ve ailemi gururlandırdınız. Şenol Hocamızla görüşmelerimiz devam ediyor; önümüzdeki günlerde süreç netlik kazanacaktır, gelişmeleri paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde Emre Belözoğlu'yla görüşme yaptığını doğrularken "Emre Belözoğlu ile tatil yapmadım ama görüştüğüm doğru. Değişim olacağıyla ilgili henüz bir şey yok. Siz de biliyorsunuz kamuoyu da biliyor arkadaşlar her şeyi yazıyor. Görüşüyorum Emre ile. Onunla ilgili görüşümü daha önce söyledim zaten. Sportif direktör olarak başlamasını doğru bulmadığımı da söyledim. Olup olmayacağı kesin değil, görüşüyoruz." diye konuşmuştu.