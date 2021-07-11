Copa Amerika'da şampiyon Arjantin: Brezilya'yı 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu

Copa America finalinde Brezilya'yı 1-0 mağlup eden Arjantin şampiyon oldu. 28 yıl sonra kupa sevinci yaşayan Tangocular, 15. kez kıtanın en büyüğü oldu. Kariyerine birçok rekor ve şampiyonluk sığdıran Lionel Messi böylece milli takım formasıyla ilk kez bir kupa sevinci yaşadı.