Arjantin halkı Copa America zaferini kutluyor

Arjantin, Copa America finalinde Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek hem 28 yıllık kupa hasretine son verdi hem de yıldız futbolcu Lionel Messi milli takım formasıyla ilk üst düzey başarısını elde etti.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde Maracana Stadı'nda oynana karşılaşmadan Arjantin'in 1-0 galip ayrılmasının ardından binlerce Arjantinli kutlama yapmak için sokaklara döküldü.

Başkent Buenos Aires'in merkezinde toplanan binlerce kişi 28 yıl sonra gelen şampiyonluğun sevincini yaşadı.

Her yaştan Arjantinlinin katıldığı kutlamada halk Messi sloganları attı, arabasıyla gelenler de korna çalarak kutlamaya eşlik etti.

Binlerce kişinin bir araya geldiği kutlamada koronavirüs salgınını unutarak sosyal mesafe kuralına uymadı.

Argentina beat Brazil 1-0 to win Copa America, 1st major title in 28 yrs https://t.co/wUX76qvWPw pic.twitter.com/jvlfZf72h7 — Reuters (@Reuters) July 11, 2021

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