Samsunspor'dan kadına şiddete karşı mor forma

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kadına şiddete karşı durmak için dünyanın en ağır formasının hazırlatıldığı bildirildi.

© AA Samsunspor'un kadına şiddete karşı hazırlattığı forma

Dünyanın her yerinde, her dilde aynı sorumluluğu paylaştıkları vurgulanan açıklamada, "Her gün bu utançla yaşamamak, kadına şiddete hayır demek için, dünyanın en ağır forması çok yakında'tedir" ifadelerine yer verildi.

Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım da dünyanın en ağır formasının taraftarlarla buluşacağına işaret ederek, "Ne mutlu ki herkesin gönlünde Samsunsporluluk ruhu oluşuyor" açıklamasında bulundu.