Adana Demirspor Başkanı Sancak, Luiz'le görüştü: Türkiye'nin Real Madrid'ini kuruyorum

Belhanda, Assamblonga ve Balotelli’yi kadrosuna katıp tüm dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor Başkanı Sancak, David Luiz’le de bizzat görüşüp, “Türkiye’nin Real Madrid’ini kuruyorum. Seni de görmek istiyorum” çağrısı yaptı.

26 yıllık Süper Lig özlemine son veren Adana Demirspor’da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Belhanda ve Balotelli transferlerinden sonra bir diğer dünya yıldızı David Luiz’in gündeme gelmesi büyük yankı uyandırdı.

Fanatik'ten Atalay Özçelikli'nin haberine göre Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Luiz’le bizzat görüşüp, “Türkiye’nin Real Madrid’ini kuruyorum. Senin de bu takımda olmanı istiyorum” ifadelerini kullandı. Bonservisi elinde olan Luiz de yıllık 4 milyon euro ücret talep etti.