Kırkpınar'da şampiyon Ali Gürbüz oldu

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz, ikinci olan İsmail Koç ve üçüncülüğü paylaşan Faruk Akkoyun ile Orhan Okulu düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Pehlivanların protokol tribünü önündeki podyumda kürsüye çıkmalarının ardından, ödül ve kupaları takdim edildi.

Başpehlivan Ali Gürbüz'e altın kemeri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından takıldı.

Diğer boylarda dereceye girenlerin ödüllerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Seyit Torun, Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akalın, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, TBMM Katip Üye AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, TBMM İdare Amiri AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim takdim etti.

Ardından başpehlivanlarla toplu anı fotoğrafı çektirildi.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2019'un başpehlivanı Ali Gürbüz'ün cuma günü göndere çektiği Türk bayrağını, İstiklal Marşı eşliğinde yine Ali Gürbüz'ün gönderden indirmesiyle sona erdi.