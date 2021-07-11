EURO 2020'de final heyecanı: İngiltere, İtalya karşısında 1-0 önde

İngiltere ile İtalya Wembley’de kozlarını paylaşıyor. Her iki takım da namağlup finale gelirken, İngilizler 55 yıl sonra kupa kaldırmak istiyor. İtalyanlar ise 1968’den sonra adını tarihe yazdırmayı hedefliyor.

EURO 2020'de şampiyon belli oluyor. Roberto Mancini yönetimindeki İtalya ile Gareth Southgate'li İngiltere, dev finalde şampiyon olmak için kozlarını paylaşıyor.

Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk ve tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde eden İtalya, 53 yıllık hasrete son vermeyi amaçlıyor.

İngiltere ise tarihindeki Avrupa Şampiyonası finalini mutlu sonla tamamlamayı hesaplıyor.

İtalyanlar, yarı finalde İspanya'yı saf dışı bıraktı. İngilizler ise turnuvanın sürpriz takımı Danimarka'yı elemeyi başardı.

Fanatik'in haberine göre, dev final İngiltere'nin yıldız golcüsü Harry Kane ile İtalya'nın tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci için de ayrı bir anlam taşıyor.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 2 GOL: İngiltere finale adeta golle başladı. Hızlı gelişen İngiltere atağında sağ kanattan Kieran Trippier'ın yaptığı orta ile arka direkte buluşan Luke Shaw'ın gelişine vurduğu şutta meşin yuvarlak İtalya ağlarıyla buluştu ve İngilizler 1-0 öne geçti.

​Dakika 15: Kieran Trippier'in pası ile sol kanatta topla buluşan Mason Mount'ın ortasında kaleci Gianluigi Donnarumma topu kontrol etti.

Dakika 35: Orta sahadan aldığı topla hareketlenen Chiesa'nın ceza sahası dışından vurduğu şutta top az farkal auta çıktı ve İtalya beraberlik golünden oldu.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 51: İtalya tehlike bir yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Insigne'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.