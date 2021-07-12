Kariyerini sonlandıran Nurmagomedov, ‘En iyi MMA dövüşçüsü’ ödülünü aldı

ESPN tarafından her yıl düzenlenen spor ödülleri töreni Espy Awards’da ‘En iyi MMA dövüşçüsü’ ödülü, kariyerini sonlandıran Nurmagomedov’a gitti.

ESPN’nin Instagram hesabından yapılan açıklamada, “Habib’in kariyerinin son performansı, onun bir başka unvan kazanması için yeterliydi” ifadeleri kullanıldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör ESPN MMA (@espnmma)'in paylaştığı bir gönderi

Nurmagomedov, ABD'li Al Laquinta'yı yenerek 2018'de UFC hafif şampiyonluğunu kazandı. Rus sporcu daha sonra İrlanda'dan Conor McGregor, Porrier ve Gatje'ye karşı üç maçta da unvanını korumayı başarmıştı.

Ekim 2020'de Gaggi'yi yenen Nurmagomedov, sonrasında emekliliğini açıklamıştı. Nurmagomedov mücadele ettiği 29 maçta 29 galibiyete sahip oldu.