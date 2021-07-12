Mehmet Topal, Beşiktaş'la anlaştı

Beşiktaş yönetimi defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı.

Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz sezonu Medipol Başakşehir'de tamamlayan 35 yaşındaki futbolcu, 31 maça çıktı ve 3 gol, 2 asist üretti.