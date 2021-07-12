Galatasaray: Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı aldı.

Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla oynanacak hazırlık maçı öncesi yaklaşık 2 saat havalimanında bekletilen Galatasaray kafilesi, dönüş işlemlerini başlattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yunan yetkililerin tüm kafileden yeniden PCR testi istemesi üzerine, yaşanan sorunun çözülemediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Olympiakos maçı için Atina'ya indikten sonra Yunan yetkililerin daha önce talep ettikleri tüm prosedürleri (Son 72 saat içinde PCR testi veya son 48 saat içinde rapid antijen testi, aşı sertifikaları gibi) yerine getirdiğimiz için, aralarında futbolcularımızın da bulunduğu kafilemizin bir bölümü pasaport ve test kontrol uygulamalarını geçti. Daha sonra Yunan yetkililerden biri, PCR testlerimizi kabul etmediklerini ve yeniden test olmamız gerektiğini söyleyerek hoş olmayan, küstah bir tavırla, pasaporttan geçen oyuncularımızın da takım otobüsünden inerek, iki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolü olmasına ve tesadüfi kişileri rastgele teste sokmak istemelerine rağmen, tüm kafilenin yeniden teste girmesini talep etti. Yaklaşık iki saatlik bir süre havalimanında bekletildikten sonra sorunun hiçbir şekilde çözülememesinden dolayı kafilemiz İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı."

Spor Bakanı Kasapoğlu: Galatasaray’ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik sergilenen tutumu kınadı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübü'müzün karşılaştığı tutum üzerine, kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih (Terim) Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Hazırlık maçı için Yunanistan’a giden Galatasaray Spor Kulübü’müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim.@GalatasaraySK’ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum. — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) July 12, 2021

​'Net bir ayrımcılık yapılmıştır'

Galatasaray Kulübü'nden konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Test sonuçlarımız kabul edilmediğinden, bulunduğumuz yerdeki lounge hizmetlerinden yararlanamıyoruz. Uçuş için gerekli prosedürler hazırlanana kadar kapıda bekleyeceğiz. Dostluk havasında bir hazırlık maçı oynamak için gittiğimiz Atina'da, bugün yaşanan olayla birlikte bir Türk takımına karşı net bir ayrımcılık yapılmıştır. Yunan gümrük personeli ve emniyet güçlerinin bu tavır, uygulama ve davranışını asla kabul etmiyoruz. Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasaray, ilk kez böyle bir saygısızlığa maruz kalmıştır. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklama şöyle devam etti: "Olayın ilk anından itibaren bizleri yalnız bırakmayan, kafilemizle irtibatta olan, sorunu dostane ve diplomatik yollarla çözmeye çalışan, başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere, tüm Türkiye Cumhuriyeti Devlet Kurum ve yetkililerine teşekkür ediyoruz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Bugün Galatasaray Futbol Takımımızın Yunanistan’da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız" mesajını paylaştı.

Öte yandan, Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, havaalanına giderek sarı-kırmızılı takıma destek oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Atina Büyükelçimiz Burak Özügergin, Yunan makamlarınca takımımıza uygulanan ahlak dışı uygulamaya karşı destek olmak için havalimanına gelerek teknik direktörümüz Fatih Terim ile birlikte süreci yakından takip etti" denildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kötü niyet ve kabalığın sportmenlikte yeri yoktur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de olaya tepki geldi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çelik, "Yunanistan’ın Galatasaray’a dönük kötü muamelesini şiddetle kınıyoruz. Kötü niyet ve kabalığın sportmenlikte yeri yoktur. Galatasaray dünyada yeri olan büyük bir takımımızdır. Yunan otoriterlerinin yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Yunan makamlarının Galatasaray’a yaptığı saygısızlık sadece kendilerine yakışmıştır. Dostluk ve sporla ilgisi olmayan, her bakımdan yakışıksız davranışlarını not ediyoruz" dedi.