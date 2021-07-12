Beşiktaş, Mehmet Topal'ı transfer etti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Mehmet Topal ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Topal'a 'Hoş geldin.' der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
✍️ #MehmetTopal 👊#BenDeVarım pic.twitter.com/sNv7XhqKhN— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 12, 2021
Kulüp ayrıca Mehmet Topal için bir video yayımladı.
🕷️ Beşiktaş’a hoş geldin Mehmet Topal. #BenDeVarım 🕸️ pic.twitter.com/wEkqSBeMPG— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 12, 2021
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)